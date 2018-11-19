Кілька мережевих джерел повідомляють, що Lenovo планує представити новий смартфон під назвою K5X.
Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17
Lenovo випустить смартфон середнього рівня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12
Почти у всех Леново наследственное генетическое заболевание - плохой микрофон. Быть может, инженеры Моторолы сумеют его наконец-то излечить.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:18
получается мой ксяоми пятый не хуже. Памяти поменьше. Да и какой толк в большой памяти и сильном телефоне если игры в плеймаркете все на донат не во что поиграть на нем абсолютно. Да и бесит то что все они - ждать сначалад минуту потом *** дни с неделями когда самою сюжетки на часа три.
Комп... комп... комп...
Возможности есть - контента хорошего кот наплакал. Один Рум 1,2,3. и все.
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:33
Re: Lenovo випустить смартфон середнього рівня
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