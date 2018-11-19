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Lenovo випустить
смартфон середнього рівня

Lenovo випустить смартфон середнього рівня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17

Lenovo випустить смартфон середнього рівня

Пропонуємо до обговорення:
Кілька мережевих джерел повідомляють, що Lenovo планує представити новий смартфон під назвою K5X.

Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12

Почти у всех Леново наследственное генетическое заболевание - плохой микрофон. Быть может, инженеры Моторолы сумеют его наконец-то излечить.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:18

получается мой ксяоми пятый не хуже. Памяти поменьше. Да и какой толк в большой памяти и сильном телефоне если игры в плеймаркете все на донат не во что поиграть на нем абсолютно. Да и бесит то что все они - ждать сначалад минуту потом *** дни с неделями когда самою сюжетки на часа три.
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Возможности есть - контента хорошего кот наплакал. Один Рум 1,2,3. и все.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:33

Re: Lenovo випустить смартфон середнього рівня

  warlamp написав:Почти у всех Леново наследственное генетическое заболевание - плохой микрофон.


У мого Vibe добрий мікрофон. Зате прошивка не встановлюється.
ricardo
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