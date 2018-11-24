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Угорщина планує інвестиції в
сполучення з Україною: нові...

Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:54

Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові...

Пропонуємо до обговорення:
Політичні заяви, пов'язані з напруженістю у відносинах між Києвом і Будапештом, не шкодять співпраці між країнами в інших сферах.

Дивися повний текст Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові автотраси, КПП і авіарейси.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:54

А зачем она это делает? Еда не начинает что-то подозревать?
Grisha1
 
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