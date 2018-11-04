|
|
Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Зазвичай про головні події та зміни законодавства ми розповідаємо у нашому Telegram каналі "@Finance_ukr":https://t.me/Finance_ukr.
Дивися повний текст Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових відносинах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85914
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29
А чому не включили @UAtaxesyou ?
-
lostapiv
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 28.08.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор