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Якщо бажаєте більше орієнтуватися
в податках та правових...

Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29

Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових...

Пропонуємо до обговорення:
Зазвичай про головні події та зміни законодавства ми розповідаємо у нашому Telegram каналі "@Finance_ukr":https://t.me/Finance_ukr.

Дивися повний текст Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових відносинах.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29

А чому не включили @UAtaxesyou ?
lostapiv
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