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Дивися повний текст Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових відносинах.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29
Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових відносинах.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:06
Re: Якщо бажаєте більше орієнтуватися в податках та правових
Ну и сразу вопрос в лоб.
Почему минималку подняли в три раза, а вот до годового лимита доходов руки и не доходят? И сомневаюсь что дойдут.
Это такой хитрый маневр правительства, медленно и уверено из одних налогов переместить предпринимателей в другие?
Если кто не понял, это я про упрощенцев у которых лимит так и не пересматривался. Минималка поднялась в трое, доллар в три с половиной раза, цены на товар соответственно. А вот лимит не подымается.
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