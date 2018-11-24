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Відмовилися від паперових
грошей: назвали країну, де...

Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55

Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...

Пропонуємо до обговорення:
Процес відмови від паперових грошей прискорився.

Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55

Нормальная демократия
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:49

  Навуходоносор написав:Нормальная демократия

В случае войны или природных катаклизмов кто то наверняка будет грызть пластиковые карточки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:11

А как они кокс покупают? Там только нал котируется. :mrgreen:
Ratatui
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