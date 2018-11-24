Процес відмови від паперових грошей прискорився.
Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55
Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:49
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:59
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:19
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