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Відмовилися від паперових
грошей: назвали країну, де...

Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55

Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...

Пропонуємо до обговорення:
Процес відмови від паперових грошей прискорився.

Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55

Нормальная демократия
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:49

  Навуходоносор написав:Нормальная демократия

В случае войны или природных катаклизмов кто то наверняка будет грызть пластиковые карточки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:11

А как они кокс покупают? Там только нал котируется. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:59

  Ratatui написав:А как они кокс покупают? Там только нал котируется. :mrgreen:

Видать, криптой за порошки рассчитываются :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:19

  Ratatui написав:А как они кокс покупают? Там только нал котируется. :mrgreen:

кого что волнует
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:38

Это вам не СССР . и не СНГ . где ваши сбережения с Сбербанка могут переписать в копейки.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:33

Бабушки в магазине пол часа считают бумажки и копейки, которые они ходили в банк снимали в кассе, вместо того что бы дать карту кассиру и не задерживать очередь своими поисками 5 копеек.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:36

Но люди в возрасте это пол беды, а когда молодые/среднего возраста делают то же самое, то это уже печальней. Никакой финансовой культуры, никакой грамотности, никто не учит и не просветляет.
Властям Украины выгодно, что бы люди были темные, как стадо овец, тогда ими проще управлять.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:40

Rainbow
Но люди в возрасте это пол беды, а когда молодые/среднего возраста делают то же самое, то это уже печальней. Никакой финансовой культуры, никакой грамотности, никто не учит и не просветляет.
Это верно но только не для Украины. Я сам стараюсь не становиться в кассу (по возможности и при наличии такой), которая обслуживает пластик. Всегда! Всегда найдется человек у которого она либо заблокирована, либо нет денег, либо еще что. И вся очередь портит себе карму и тихо материт этого покупателя. :mrgreen:
Molchyn
 
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