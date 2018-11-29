Процес відмови від паперових грошей прискорився.
Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:55
Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де майже немає готівки.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:49
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:59
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:19
Додано: Пон 03 гру, 2018 08:38
Это вам не СССР . и не СНГ . где ваши сбережения с Сбербанка могут переписать в копейки.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:33
Бабушки в магазине пол часа считают бумажки и копейки, которые они ходили в банк снимали в кассе, вместо того что бы дать карту кассиру и не задерживать очередь своими поисками 5 копеек.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:36
Но люди в возрасте это пол беды, а когда молодые/среднего возраста делают то же самое, то это уже печальней. Никакой финансовой культуры, никакой грамотности, никто не учит и не просветляет.
Властям Украины выгодно, что бы люди были темные, как стадо овец, тогда ими проще управлять.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:40
Rainbow
Это верно но только не для Украины. Я сам стараюсь не становиться в кассу (по возможности и при наличии такой), которая обслуживает пластик. Всегда! Всегда найдется человек у которого она либо заблокирована, либо нет денег, либо еще что. И вся очередь портит себе карму и тихо материт этого покупателя.
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