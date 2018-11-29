Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...

Додано: Пон 03 гру, 2018 12:01

У карточек есть огромный плюс который и является огромным минусом. Их онлайновость.



Формально не нужно таскать с собой нал, пересчитывать деньги или опасаться грабителей которым нафиг сдался ваш пластик.



С другой стороны при урагане (например Катрина), войне и прочих форс-мажорах вырубается электрика и связь и куда вы воткнете пластик?



Куча сюжетов в кино когда кардхолдеру вырубали все карты по причине просрочки, игры на бирже, козней врагов, государства или бывшей. Вы такое хотите?



Ну и последний вариант был всего пару лет назад в Укриане. Банкопад. Вспомните сколько людей сидели без денег из-за блокировки карт так как не было ликвидности. Я таких несколько знаю. Поесть люди не могли купить так как выдавали по 100 грн в день в руки на 1 клиента.



Так что нал был, есть и будет. Пусть и не в тех объемах.