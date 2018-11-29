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Відмовилися від паперових
грошей: назвали країну, де...

Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:44

Rainbow
Бабушки в магазине пол часа считают бумажки и копейки
Это просто старость, от которой еще не удалось уйти никому. Или Вы считаете что с карточкой у таких стариков будет получаться быстрее? Ее еще надо найти в сумке/кошельке и отличить от скидочной... :mrgreen: И на базаре с карточкой просто беда! Там нал. принимают.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:01

Карточки VS нал

У карточек есть огромный плюс который и является огромным минусом. Их онлайновость.

Формально не нужно таскать с собой нал, пересчитывать деньги или опасаться грабителей которым нафиг сдался ваш пластик.

С другой стороны при урагане (например Катрина), войне и прочих форс-мажорах вырубается электрика и связь и куда вы воткнете пластик?

Куча сюжетов в кино когда кардхолдеру вырубали все карты по причине просрочки, игры на бирже, козней врагов, государства или бывшей. Вы такое хотите?

Ну и последний вариант был всего пару лет назад в Укриане. Банкопад. Вспомните сколько людей сидели без денег из-за блокировки карт так как не было ликвидности. Я таких несколько знаю. Поесть люди не могли купить так как выдавали по 100 грн в день в руки на 1 клиента.

Так что нал был, есть и будет. Пусть и не в тех объемах.
ivsmvs84
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