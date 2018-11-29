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Відмовилися від паперових грошей: назвали країну, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:44
Rainbow
Бабушки в магазине пол часа считают бумажки и копейки
Это просто старость, от которой еще не удалось уйти никому. Или Вы считаете что с карточкой у таких стариков будет получаться быстрее? Ее еще надо найти в сумке/кошельке и отличить от скидочной...
И на базаре с карточкой просто беда! Там нал. принимают.
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Molchyn
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:01
У карточек есть огромный плюс который и является огромным минусом. Их онлайновость.
Формально не нужно таскать с собой нал, пересчитывать деньги или опасаться грабителей которым нафиг сдался ваш пластик.
С другой стороны при урагане (например Катрина), войне и прочих форс-мажорах вырубается электрика и связь и куда вы воткнете пластик?
Куча сюжетов в кино когда кардхолдеру вырубали все карты по причине просрочки, игры на бирже, козней врагов, государства или бывшей. Вы такое хотите?
Ну и последний вариант был всего пару лет назад в Укриане. Банкопад. Вспомните сколько людей сидели без денег из-за блокировки карт так как не было ликвидности. Я таких несколько знаю. Поесть люди не могли купить так как выдавали по 100 грн в день в руки на 1 клиента.
Так что нал был, есть и будет. Пусть и не в тех объемах.
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ivsmvs84
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:30
ivsmvs84 написав:
...
Куча сюжетов в кино когда кардхолдеру вырубали все карты по причине просрочки, игры на бирже, козней врагов, государства или бывшей. Вы такое хотите?
Ну и последний вариант был всего пару лет назад в Укриане. Банкопад. Вспомните сколько людей сидели без денег из-за блокировки карт так как не было ликвидности. Я таких несколько знаю. Поесть люди не могли купить так как выдавали по 100 грн в день в руки на 1 клиента.
Так что нал был, есть и будет. Пусть и не в тех объемах.
Я допустим такое и хочу.
Полный безнал - это борьба с теневой экономикой (даже не борьба, а победа, пускай и не полная).
А тех кто устроил банкопад, я надеюсь уже не увижу со следующего года.
По катаклизмам можно придумать варианты провести транзакцию через банк позже.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:37
Molchyn написав:
Я сам стараюсь не становиться в кассу (по возможности и при наличии такой), которая обслуживает пластик. Всегда! Всегда найдется человек у которого она либо заблокирована, либо нет денег, либо еще что. И вся очередь портит себе карму и тихо материт этого покупателя.
Та ладно. Последнее время в супермаркетах вообще не часто уже вижу чтобы кешем платили, и чаще даже не картой, а телефоном платят. И ни одного случая как минимум за полгода не припомню, чтобы у кого-то была проблема
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Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:00
Faceless
а телефоном платят
На прошлой неделе в Киеве (левый берег) в сильпо видел картину как мужик телефоном оплачивал. Касирша была видимо новая и после увиденного замерла в шоке. Мужик 3 раза переспросил "прошло?".
Я согласен удобно, но не для всех и не всегда. У меня и карта и кеш.
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Molchyn
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:06
cannabis_ua написав: ivsmvs84 написав:
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Куча сюжетов в кино когда кардхолдеру вырубали все карты по причине просрочки, игры на бирже, козней врагов, государства или бывшей. Вы такое хотите?
Ну и последний вариант был всего пару лет назад в Укриане. Банкопад. Вспомните сколько людей сидели без денег из-за блокировки карт так как не было ликвидности. Я таких несколько знаю. Поесть люди не могли купить так как выдавали по 100 грн в день в руки на 1 клиента.
Так что нал был, есть и будет. Пусть и не в тех объемах.
Полный безнал - это борьба с теневой экономикой (даже не борьба, а победа, пускай и не полная).
полностью согласна, именно поэтому нал будет в обороте. не забывайте еще одну весомую наличную составляющую - передача заработка из-за границы,это как правило валюта которая из обменников на карты не попадает и попадать не будет.
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NKS
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:37
Molchyn написав:
Я сам стараюсь не становиться в кассу (по возможности и при наличии такой), которая обслуживает пластик. Всегда! Всегда найдется человек у которого она либо заблокирована, либо нет денег, либо еще что.
даже не могу припомнить такого, может и было, но очень редко. особенно "Всегда!" удивило.
если карта заблокирована, то человек об этом знает. и другие варианты тоже.
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Pegasmaster
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