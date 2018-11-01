За підсумками січня-вересня 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 5231 тис. кв. метрів загальної площі житла.
Дивися повний текст Названо регіони - лідери в будівництві житла.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:19
Названо регіони - лідери в будівництві житла
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Дивися повний текст Названо регіони - лідери в будівництві житла.
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