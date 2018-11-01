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Названо регіони - лідери
в будівництві житла

Названо регіони - лідери в будівництві житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:19

Названо регіони - лідери в будівництві житла

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-вересня 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 5231 тис. кв. метрів загальної площі житла.

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R2
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Киев приростает пригородами...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:04

Re: Названо регіони - лідери в будівництві житла

2% от ВВП благодаря Киеву и области. А "величезний потенціал" - это депресиивные остальные регионы Украины?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:55

проблема в том что у нас развито только гражданское строительство. промышленное строительство практически на нуле.
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