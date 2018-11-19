У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.
Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41
Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42
Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
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