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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.

Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42

Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
p_a_l
 
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