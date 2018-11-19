RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.

Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42

Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
p_a_l
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43

И это только Киев и начало отопительного сезона, все ещё в переживает господа у нас.
С нетерпением жду в этом месяце платёжки.
turchik80
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:38

Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 12.12.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:43

  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

я на депо загоняю.Подождут :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.12.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21

  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 27.08.15
Подякував: 598 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:22

  Мизантрóп написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

я на депо загоняю.Подождут :!:

Подождёт кто? Я не хочу ждать и за тебя оплачивать пеню и неустойки.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 27.08.15
Подякував: 598 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
R2 » П'ят 16 лис, 2018 20:32
8 657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 15:38
ruvex
У Грузії перед голосуванням спишуть проблемні борги 600...
R2 » Пон 19 лис, 2018 18:04
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 18:04
vitali_kalinin
Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію...
R2 » Пон 19 лис, 2018 09:15
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 09:45
морда

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10730)
02.12.2018 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.