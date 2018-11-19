У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.
Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41
Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42
Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43
И это только Киев и начало отопительного сезона, все ещё в переживает господа у нас.
С нетерпением жду в этом месяце платёжки.
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:38
Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:43
я на депо загоняю.Подождут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:22
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:30
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Теперь я честно не плачу коммуналку, а где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на бентли и кокаин...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:49
в ноябре ещё не у всех было в платёжках пл отопления, а вот с декабря долги начнут расти ещё быстрее...
|