У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.
Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41
Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42
Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43
И это только Киев и начало отопительного сезона, все ещё в переживает господа у нас.
С нетерпением жду в этом месяце платёжки.
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:38
Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:43
я на депо загоняю.Подождут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:22
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:30
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Теперь я честно не плачу коммуналку, а где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на бентли и кокаин...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:49
в ноябре ещё не у всех было в платёжках пл отопления, а вот с декабря долги начнут расти ещё быстрее...
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:02
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....
У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, при
этом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 02 гру, 2018 22:13, всього редагувалось 2 разів.
|