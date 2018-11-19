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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:41

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла на мільярд гривень і склала 39,2 млрд грн.

Дивися повний текст Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:42

Это наверно от хорошей жизни людей. Средняя зарплата увеличилась со средней пенсией, у кого то.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43

И это только Киев и начало отопительного сезона, все ещё в переживает господа у нас.
С нетерпением жду в этом месяце платёжки.
turchik80
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:38

Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:43

  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

я на депо загоняю.Подождут :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21

  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:22

  Мизантрóп написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

я на депо загоняю.Подождут :!:

Подождёт кто? Я не хочу ждать и за тебя оплачивать пеню и неустойки.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:30

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  locustsucol написав:Подождёт кто?
Теперь я честно не плачу коммуналку, а где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на бентли и кокаин...﻿
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:49

в ноябре ещё не у всех было в платёжках пл отопления, а вот с декабря долги начнут расти ещё быстрее...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:02

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  locustsucol написав:какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?

Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....

У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, при
этом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 02 гру, 2018 22:13, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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