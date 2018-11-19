Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн. Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы? Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Та ты шо элитное жилье , правда?
Тогда вот пару вариантов, когда бедняки ничего не получат.
Вариант 1. Небольшой город, поселок - устроится официально на работу анрил. Если в семье даже один такой безработный - здравствуй 100% оплата комуналки.
Вариант 2. Все устроены и... даже те из них, которые раньше были без работы (и получали субсидию), они с сентября устроились на работу. Вот только субсидия им не будет положена, так как пока они минимум 3 месяца не проработали.
Вариант 3. Одинокий пенсионер с минимальной пенсией ( если что, с 1 июля 2018 года размер ее аж 1435 гривень) решил подработать, чтобы не умереть с голоду и устроился сторожем на минималку - 3724 грн.
3724+1435= 5159 грн. - его месячный доход для расчета субсидии. То есть, по любому в отопительный период он должет будет оплачивать более 1000 гривень. И это без платежей за телевизор, телефон, вывоз мусора, обслуживание придомовой(с НГ) - это все не учитывается для субсидий. То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день).
Куда мы пришли, в какую Эуропу? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками
EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками
Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.
EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками
Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.
Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12 Я взял по минимуму, из расчета для обычного человека, который живет в однокомнатной халупе, дабы порохоботы местного разлива не начали свою байку рассказывать, про то что - те кому не хватает оплатить подогрев бассейна, пусть разменяет свои "элитные" 3-х комнатные хоромы в 73 общих квадрата на меньшие и дальше живет припеваючи. Урезал им ̶х̶х̶х̶х̶ варианты для маневра заранее
zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн. Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы? Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Господин писарь. Вы сначала зарплату и пенсию европейскую сделайте моему украинскому народу, а уж потом все остальное. Потому что вы щимите украинское население не цивилизованными методами. Щимите так, будто вы Украине не родные.
locustsucol написав:какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....
У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, при этом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!
Как это ваш пост еще не потерли. Мои трут безбожно. Наверно спят. Ну не будем им мешать. Скоро выспятся.
EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками
Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.
У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумагах.
EKO написав:Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12
Такое же было до подписания индивидуального договора с киевэнерго. Утеплился со всех сторон. Поставил кучу хороших алюминевых радиаторов и подвязал их правильно. Вложил кучу денег. А они взяли и температуру подняли на подаче. Теперь дышать нечем
EKO написав:Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12
Такое же было до подписания индивидуального договора с киевэнерго. Утеплился со всех сторон. Поставил кучу хороших алюминевых радиаторов и подвязал их правильно. Вложил кучу денег. А они взяли и температуру подняли на подаче. Теперь дышать нечем