Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

kalinavalera1 написав:

locustsucol написав: какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы? какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?

Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, приэтом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!