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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:08

  locustsucol написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.



Та ты шо элитное жилье :shock: , правда?

Тогда вот пару вариантов, когда бедняки ничего не получат.

Вариант 1. Небольшой город, поселок - устроится официально на работу анрил.
Если в семье даже один такой безработный - здравствуй 100% оплата комуналки.

Вариант 2. Все устроены и... даже те из них, которые раньше были без работы (и получали субсидию), они с сентября устроились на работу.
Вот только субсидия им не будет положена, так как пока они минимум 3 месяца не проработали.

Вариант 3. Одинокий пенсионер с минимальной пенсией ( если что, с 1 июля 2018 года размер ее аж 1435 гривень) решил подработать, чтобы не умереть с голоду и устроился сторожем на минималку - 3724 грн.

3724+1435= 5159 грн. - его месячный доход для расчета субсидии. То есть, по любому в отопительный период он должет будет оплачивать более 1000 гривень. И это без платежей за телевизор, телефон, вывоз мусора, обслуживание придомовой(с НГ) - это все не учитывается для субсидий.
То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц.
Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день).

Куда мы пришли, в какую Эуропу? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:16

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками

Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:34

  kalinavalera1 написав:
  EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками

Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.

Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12 :evil:
Я взял по минимуму, из расчета для обычного человека, который живет в однокомнатной халупе, дабы порохоботы местного разлива не начали свою байку рассказывать, про то что - те кому не хватает оплатить подогрев бассейна, пусть разменяет свои "элитные" 3-х комнатные хоромы в 73 общих квадрата на меньшие и дальше живет припеваючи.
Урезал им ̶х̶х̶х̶х̶ варианты для маневра заранее :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:16

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  locustsucol написав:Я не хочу ждать и за тебя оплачивать пеню и неустойки

Хочу не хочу, детский сад. Придется, что посеешь то пожнешь...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:05

  locustsucol написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.

Господин писарь. Вы сначала зарплату и пенсию европейскую сделайте моему украинскому народу, а уж потом все остальное. Потому что вы щимите украинское население не цивилизованными методами. Щимите так, будто вы Украине не родные.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:09

  kalinavalera1 написав:
  locustsucol написав:какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?

Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....

У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, при
этом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!

Как это ваш пост еще не потерли. Мои трут безбожно. Наверно спят. Ну не будем им мешать. Скоро выспятся.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:16

  kalinavalera1 написав:
  EKO написав:То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день). Куда мы пришли? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками

Странная цифра у вас вышла - мы только за отопление платили 3 500 гр. в месяц ДО ПОДОРОЖАНИЯ. При этом н е топят.

У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумагах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:19

  tigr-uu написав:
  locustsucol написав:Я не хочу ждать и за тебя оплачивать пеню и неустойки

Хочу не хочу, детский сад. Придется, что посеешь то пожнешь...

ну эт вообще шах и мат :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:22

  EKO написав:Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12 :evil:

Такое же было до подписания индивидуального договора с киевэнерго. Утеплился со всех сторон. Поставил кучу хороших алюминевых радиаторов и подвязал их правильно. Вложил кучу денег. А они взяли и температуру подняли на подаче. Теперь дышать нечем :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:30

  p_a_l написав:
  EKO написав:Ну я в курсе что 1500 за все это мало и не топят. У самого в батарее вода 32 градуса при -12 :evil:
Такое же было до подписания индивидуального договора с киевэнерго. Утеплился со всех сторон. Поставил кучу хороших алюминевых радиаторов и подвязал их правильно. Вложил кучу денег. А они взяли и температуру подняли на подаче. Теперь дышать нечем :D
в правильную обвязку краны-регуляторы не входили?
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