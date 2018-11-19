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Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:33
zloy_ukr написав:
Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
конечно пенсионеры возмущаются, живут одиноко в 3-хкомнатных хоромах которые отапливаются без счетчика, а их лишают субсидии
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:34
p_a_l написав: kalinavalera1 написав: locustsucol написав:
какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Это развод лохов - вы платите не за него и не за меня - а потому " что где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на кокаин и Бентли " - хорошо написал Мизантроп. У нас просто вымогают деньги - без никакой прямой привязки по ценам к реальным услугам. Мы Жэку платим за 2 человек в месяц платим более 500 гривен за год 6 000 грвен ни за что, ( с вывозом мусора более 600 гр, но мусор - то отдельный счет) - так вот от ЖЭКА за последние 40 лет НИКАКИХ УСЛУГ не получаем, все оплачиваем сами и следим сами. А с каждой квартиры по 500гр ни за что ? Будете кривляться , что платите опять "за нас" ? При монополизме называют любые суммы ....
У меня сосед захватил чердак многоквартирного дома, и построил там для себя бассейн. А счетчик на воду общедомовой, вот когда мы за него платим, он так же поставил котел инд. отопления , теплые полы от общего центрального отопления и тп. - все не законно и вообще отрезал соседям - как раз наш стояк от подачи тепла - все себе направил, при
этом мы оплачивали фантастические суммы за тепло - при ледяных батареях. Выяснилось только сейчас.... И то - к нему не попадешь в квартиру. Кстати милиция вообще не работает тоже. А налоги платим. Вы еще скажите, что это преступники виноваты ?!
Как это ваш пост еще не потерли. Мои трут безбожно. Наверно спят. Ну не будем им мешать. Скоро выспятся.
Ух ты как запинали провласную тварынку, сейчас безлицый прибежит на подмогу
Ситуация стремительно превращается в тупиковую - люди буд просто не в состоянии оплачивать счета за коммуналку, коммунальщики в свою очередь будут накапливать долги перед нафтогазом и т.д., реального выхода из этой ситуации нет, ну а система субсидий имеет только одну цель - перекачка денег из бюджета в карман "правильных" олигархов
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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