Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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antikkristall написав: Ситуация стремительно превращается в тупиковую - люди буд просто не в состоянии оплачивать счета за коммуналку, коммунальщики в свою очередь будут накапливать долги перед нафтогазом и т.д., реального выхода из этой ситуации нет
А тупик в чем -- можно подробнее? выселять злостных неплательщиков уже разрешили, вроде -- чем не "выход"?
_hunter написав:разрешили, вроде -- чем не "выход"?
только после провозглашения об этом судебного решения, где в резолютивной части будет указано, что гражданин утрачивает субъективное право на проживание в конкретном жилом помещении. И лишь после вступления решения в законную силу гражданина можно отселять из жилого помещения.+ куча ньюансов
zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн. Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы? Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Фактически по субсидии "кинули" по чисто коррупционным мотивам порядка 70% нуждающихся. Это не затронуло Киев и близлежащие города. Лучше всего на это ответили(может как раз конкретно не из это ветки, но житель РФ) https://storage2.censor.net/video/3/031218_biy.mp4
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн. Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы? Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.
Та ты шо элитное жилье , правда?
Тогда вот пару вариантов, когда бедняки ничего не получат.
Вариант 1. Небольшой город, поселок - устроится официально на работу анрил. Если в семье даже один такой безработный - здравствуй 100% оплата комуналки.
Вариант 2. Все устроены и... даже те из них, которые раньше были без работы (и получали субсидию), они с сентября устроились на работу. Вот только субсидия им не будет положена, так как пока они минимум 3 месяца не проработали.
Вариант 3. Одинокий пенсионер с минимальной пенсией ( если что, с 1 июля 2018 года размер ее аж 1435 гривень) решил подработать, чтобы не умереть с голоду и устроился сторожем на минималку - 3724 грн.
3724+1435= 5159 грн. - его месячный доход для расчета субсидии. То есть, по любому в отопительный период он должет будет оплачивать более 1000 гривень. И это без платежей за телевизор, телефон, вывоз мусора, обслуживание придомовой(с НГ) - это все не учитывается для субсидий. То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц. Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день).
Куда мы пришли, в какую Эуропу? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками
У Воров на эту "тему" свой взгляд. Пенсионеры для них - балласт, от которого уже давно избавляются силовыми и коррупционными методами. Молодые же вынуждены бежать - бежать в ту же РФ на заработки.
Ибо кому то не хватает на обучение детей за границей, содержания дачки где нибудь в Баден Бадене, Марбелье,...., пополнения счетов в офшорах,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
_hunter написав:разрешили, вроде -- чем не "выход"?
только после провозглашения об этом судебного решения, где в резолютивной части будет указано, что гражданин утрачивает субъективное право на проживание в конкретном жилом помещении. И лишь после вступления решения в законную силу гражданина можно отселять из жилого помещения.+ куча ньюансов
И? -- "тупик" -- это когда "нет пути". Если процедура выселения есть (пусть и растянутая во времени) -- все ок.