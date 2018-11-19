Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

EKO написав:

locustsucol написав: zloy_ukr написав: Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить. Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.

Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?

Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям. Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Та ты шо элитное жилье, правда?Тогда вот пару вариантов, когда бедняки ничего не получат.Небольшой город, поселок - устроится официально на работу анрил.Если в семье даже один такой безработный - здравствуй 100% оплата комуналки.Все устроены и... даже те из них, которые раньше были без работы (и получали субсидию), они с сентября устроились на работу.Вот только субсидия им не будет положена, так как пока они минимум 3 месяца не проработали.Одинокий пенсионер с минимальной пенсией ( если что, с 1 июля 2018 года размер ее аж 1435 гривень) решил подработать, чтобы не умереть с голоду и устроился сторожем на минималку - 3724 грн.3724+1435= 5159 грн. - его месячный доход для расчета субсидии. То есть, по любому в отопительный период он должет будет оплачивать более 1000 гривень. И это без платежей за телевизор, телефон, вывоз мусора, обслуживание придомовой(с НГ) - это все не учитывается для субсидий.То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц.Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день).Куда мы пришли, в какую Эуропу? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками