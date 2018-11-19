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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:29

Пенсионер с пенсией 1500 грн имеет полное право не платить за комунальные услуги, если платежка равна или выше его пенсии.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:52

  antikkristall написав:
Ситуация стремительно превращается в тупиковую - люди буд просто не в состоянии оплачивать счета за коммуналку, коммунальщики в свою очередь будут накапливать долги перед нафтогазом и т.д., реального выхода из этой ситуации нет

А тупик в чем -- можно подробнее? выселять злостных неплательщиков уже разрешили, вроде -- чем не "выход"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:14

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  _hunter написав:разрешили, вроде -- чем не "выход"?
только после провозглашения об этом судебного решения, где в резолютивной части будет указано, что гражданин утрачивает субъективное право на проживание в конкретном жилом помещении. И лишь после вступления решения в законную силу гражданина можно отселять из жилого помещения.+ куча ньюансов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:43

  locustsucol написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.

Фактически по субсидии "кинули" по чисто коррупционным мотивам порядка 70% нуждающихся.
Это не затронуло Киев и близлежащие города.
Лучше всего на это ответили(может как раз конкретно не из это ветки, но житель РФ)
https://storage2.censor.net/video/3/031218_biy.mp4

Источник: https://censor.net.ua/video_news/310022 ... ssiyiskogo
Если там уже в лицо открыто говорят, то, что остаётся нам?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:49

  EKO написав:
  locustsucol написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.

Для того, чтобы не получить субсидию, нужно иметь доход менее 4000. Это чтобы не в состоянии заплатить 800 грн.
Или иметь элитное жильё. Имеешь элитное дорогое жильё - какого черта я за тебя должен платить налогами и своими оплатами твои оплаты коммуналки за твои хоромы?
Господа коммунисты и анархисты. Хватит ёрничать и врать. Мы все прекрасно знаем про вашу ненависть ко всему украинскому и ко всем цивилизационным изменениям.



Та ты шо элитное жилье :shock: , правда?

Тогда вот пару вариантов, когда бедняки ничего не получат.

Вариант 1. Небольшой город, поселок - устроится официально на работу анрил.
Если в семье даже один такой безработный - здравствуй 100% оплата комуналки.

Вариант 2. Все устроены и... даже те из них, которые раньше были без работы (и получали субсидию), они с сентября устроились на работу.
Вот только субсидия им не будет положена, так как пока они минимум 3 месяца не проработали.

Вариант 3. Одинокий пенсионер с минимальной пенсией ( если что, с 1 июля 2018 года размер ее аж 1435 гривень) решил подработать, чтобы не умереть с голоду и устроился сторожем на минималку - 3724 грн.

3724+1435= 5159 грн. - его месячный доход для расчета субсидии. То есть, по любому в отопительный период он должет будет оплачивать более 1000 гривень. И это без платежей за телевизор, телефон, вывоз мусора, обслуживание придомовой(с НГ) - это все не учитывается для субсидий.
То есть, реально человек получит 4433 грн (2998-зп+1435-пенсия) из которых почти полторы тысячи должен будет отдать за комунальные и как то прожить на оставшиеся 3000 грн (100 евро) месяц.
Ну, или не работать, а жить на пенсию и отдавать с нее треть и как то потом жить на менее чем 1 тысячу гривень (1 евро в день).

Куда мы пришли, в какую Эуропу? Даже коммунисты такого не позволяли со стариками :evil:

У Воров на эту "тему" свой взгляд.
Пенсионеры для них - балласт, от которого уже давно избавляются силовыми и коррупционными методами. Молодые же вынуждены бежать - бежать в ту же РФ на заработки.

Ибо кому то не хватает на обучение детей за границей, содержания дачки где нибудь в Баден Бадене, Марбелье,...., пополнения счетов в офшорах,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:56

  Мизантрóп написав:
  _hunter написав:разрешили, вроде -- чем не "выход"?
только после провозглашения об этом судебного решения, где в резолютивной части будет указано, что гражданин утрачивает субъективное право на проживание в конкретном жилом помещении. И лишь после вступления решения в законную силу гражданина можно отселять из жилого помещения.+ куча ньюансов

И? -- "тупик" -- это когда "нет пути". Если процедура выселения есть (пусть и растянутая во времени) -- все ок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:52

Diman

Интересный вы человек, а ничего если эта квартира была ими получена или предоставлена???? Хотите на бомжатник их выкинуть за честно отработанные годы??? Ну так как вы относитесь, так и к вам отнесутся!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:39

сова,
взагалі-то законодавством передбачено, що квартира буде виставлена на аукціон. І після її реалізації - колишньому власнику буде повернена різниця між вирученими коштами та несплаченими. От за ці кошти він і зможе купити квартиру поменше, а якщо це злісний неплатник - то на декілька років знімання житла точно має лишитись.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:45

:D
https://www.0629.com.ua/news/2234679/v- ... -fotovideo
От пенсов Донбасса:
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:01

  Rainbow написав:Пенсионер с пенсией 1500 грн имеет полное право не платить за комунальные услуги, если платежка равна или выше его пенсии.

я бы даже сказал, что пенсионеры с пенсией меньше прожиточного минимума имеют полное право не платить за коммуналку... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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