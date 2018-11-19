Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:19
С чего все взяли что там пенсионеры? Необходимо посмотреть статистику. Вероятно пенсионеры там есть, но в основном они будут голодать но за квартиру платить. У нас взялись за алиментщиков. Может в базу долить неплательщиков ЖКХ? Статистика улучшится точно. А с пенсионерами и правда беда. Их надо спасать, а то помирать голодной смертью в наше время это позор и обществу и государству.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35
А это не так разве?..
И я еще больше скажу: все пенсионеры с пенсией меньше минимальной пенсии в Японии должны получить права эту разницу доворовывать.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:39
Так "на слезу давить" проще: нарисовал образ пенсионера, голодающего, но в 6 утра бегущего в мороз на почту -- чтобы максимум 10-м в очереди на оплату комуналки быть -- сразу народ кудахтать начинает: геноцид, не допустим, зрада...
Именно в таком порядке? -- там, как бы, "детям и внукам" пропущенно...
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52
_hunter
Не ленитесь! Выбирайте день с морозом и приходите на 9.00. ООООчень удивитесь!!! У меня возле дома как раз пенсионеры очередь занимают с 7.00. Никакие электронные кабинеты не спасают положение. Не надо теоретиком диванным быть. Прогуляйтесь утречком!
. Многие пенсионеры гордые! Доживете тоже узнаете! Может вы хотите чтобы Вас дети содержали. И заканчивайте с этим юношеским максимализмом. Жизнь сложнее. Если узнаете сколько детей на шее у родителей пенсионеров живут также удивитесь. Завидую немного Вам. У Вас вся жизнь может быть сплошным открытием!
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:25
А конкретнее можно? -- от чего именно "не спасают" электронные кабинеты? И куда и зачем, собственно, приходить? -- на почту?
А в чем именно "гордость" заключается? -- "подачки" от государства мы берем -- и еще требуем. А от детей -- фиг вам?
Так, может, это проблема тех пенсионеров -- что таких "замечательных" детей вырастили?.. -- "общество" тут при чем?
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:40
_hunter Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая.
Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков!
Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Чужому? Когда понимали что он не бомж и просто хочет есть? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:48
Я уже спрашивал: куда именно приходить и куда именно в очередь становиться?
Вопрос, как я вижу, за "слезодавом" забылся.
А как "не красиво"? -- грязное "бабло"? -- презренные бумажки?
Общество, конечно, в ответе. Но дети, как мне кажется, в "неменьшем ответе" за своих родителей -- или вы против?
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:48
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Обов’язок дітей утримувати своїх батьків
Стаття 51 Конституції України закріплює обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).
Таке піклування, турбота може знаходити свій вияв у особистому догляді, наданні матеріальної допомоги, представництві, захисті прав та інтересів батьків у різних установах тощо.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:50
только вот один нюанс - после покупки меньшей квартиры человек всё равно год не сможет получать субсидию (т.к. покупка на сумму более 50 тыс. грн), а будет вынужден "проедать" разницу от продажи старой и покупки новой.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:57
_hunter
В очередь за совестью. Куда не знаю. Я пишу что старики имеют совсем другое воспитание. Они долги бегут отдавать. И на почте платят, а не в инете. Там полно нищих пенсионеров. Приходите и смотрите на них. А то что вы их не видели не значит что их нет.
Они думают что заработали за свою жизнь уважение от вас конкретно и общества в целом. И это не подачка а честно заработанная ими вознаграждение за труд. Дети помогать должны. А если их нет? Умерли или их не родили?
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