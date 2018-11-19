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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:19

С чего все взяли что там пенсионеры? Необходимо посмотреть статистику. Вероятно пенсионеры там есть, но в основном они будут голодать но за квартиру платить. У нас взялись за алиментщиков. Может в базу долить неплательщиков ЖКХ? Статистика улучшится точно. А с пенсионерами и правда беда. Их надо спасать, а то помирать голодной смертью в наше время это позор и обществу и государству.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35

  Тракторист написав:
  Rainbow написав:Пенсионер с пенсией 1500 грн имеет полное право не платить за комунальные услуги, если платежка равна или выше его пенсии.

я бы даже сказал, что пенсионеры с пенсией меньше прожиточного минимума имеют полное право не платить за коммуналку... :mrgreen:

А это не так разве?..
И я еще больше скажу: все пенсионеры с пенсией меньше минимальной пенсии в Японии должны получить права эту разницу доворовывать.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:39

  Molchyn написав:С чего все взяли что там пенсионеры?

Так "на слезу давить" проще: нарисовал образ пенсионера, голодающего, но в 6 утра бегущего в мороз на почту -- чтобы максимум 10-м в очереди на оплату комуналки быть -- сразу народ кудахтать начинает: геноцид, не допустим, зрада...


  Molchyn написав:... позор и обществу и государству.

Именно в таком порядке? -- там, как бы, "детям и внукам" пропущенно...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52

_hunter
Так "на слезу давить" проще: нарисовал образ пенсионера, голодающего, но в 6 утра бегущего в мороз на почту -- чтобы максимум 10-м в очереди на оплату комуналки быть -- сразу народ кудахтать начинает: геноцид, не допустим, зрада...
Не ленитесь! Выбирайте день с морозом и приходите на 9.00. ООООчень удивитесь!!! У меня возле дома как раз пенсионеры очередь занимают с 7.00. Никакие электронные кабинеты не спасают положение. Не надо теоретиком диванным быть. Прогуляйтесь утречком!
Именно в таком порядке? -- там, как бы, "детям и внукам" пропущенно...
. Многие пенсионеры гордые! Доживете тоже узнаете! Может вы хотите чтобы Вас дети содержали. И заканчивайте с этим юношеским максимализмом. Жизнь сложнее. Если узнаете сколько детей на шее у родителей пенсионеров живут также удивитесь. Завидую немного Вам. У Вас вся жизнь может быть сплошным открытием! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:25

  Molchyn написав:_hunter
Так "на слезу давить" проще: нарисовал образ пенсионера, голодающего, но в 6 утра бегущего в мороз на почту -- чтобы максимум 10-м в очереди на оплату комуналки быть -- сразу народ кудахтать начинает: геноцид, не допустим, зрада...
Не ленитесь! Выбирайте день с морозом и приходите на 9.00. ООООчень удивитесь!!! У меня возле дома как раз пенсионеры очередь занимают с 7.00. Никакие электронные кабинеты не спасают положение. Не надо теоретиком диванным быть. Прогуляйтесь утречком!

А конкретнее можно? -- от чего именно "не спасают" электронные кабинеты? И куда и зачем, собственно, приходить? -- на почту?


  Molchyn написав:Многие пенсионеры гордые! Доживете тоже узнаете! Может вы хотите чтобы Вас дети содержали. И заканчивайте с этим юношеским максимализмом. Жизнь сложнее. Если узнаете сколько детей на шее у родителей пенсионеров живут также удивитесь. Завидую немного Вам. У Вас вся жизнь может быть сплошным открытием! :mrgreen:

А в чем именно "гордость" заключается? -- "подачки" от государства мы берем -- и еще требуем. А от детей -- фиг вам?
Так, может, это проблема тех пенсионеров -- что таких "замечательных" детей вырастили?.. -- "общество" тут при чем?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:40

_hunter Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая.
"подачки" от государства мы берем
Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков!
"общество" тут при чем?
Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Чужому? Когда понимали что он не бомж и просто хочет есть? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:48

  Molchyn написав:_hunter Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая.
"подачки" от государства мы берем
Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков!
"общество" тут при чем?
Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете.

Я уже спрашивал: куда именно приходить и куда именно в очередь становиться?
Вопрос, как я вижу, за "слезодавом" забылся.

А как "не красиво"? -- грязное "бабло"? -- презренные бумажки?

Общество, конечно, в ответе. Но дети, как мне кажется, в "неменьшем ответе" за своих родителей -- или вы против?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:48

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  Molchyn написав:Общество в ответе за детей и стариков.

Обов’язок дітей утримувати своїх батьків

Стаття 51 Конституції України закріплює обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).
Таке піклування, турбота може знаходити свій вияв у особистому догляді, наданні матеріальної допомоги, представництві, захисті прав та інтересів батьків у різних установах тощо.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  jeugen написав:сова,
взагалі-то законодавством передбачено, що квартира буде виставлена на аукціон. І після її реалізації - колишньому власнику буде повернена різниця між вирученими коштами та несплаченими. От за ці кошти він і зможе купити квартиру поменше, а якщо це злісний неплатник - то на декілька років знімання житла точно має лишитись.

только вот один нюанс - после покупки меньшей квартиры человек всё равно год не сможет получать субсидию (т.к. покупка на сумму более 50 тыс. грн), а будет вынужден "проедать" разницу от продажи старой и покупки новой.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:57

_hunter
Я уже спрашивал: куда именно приходить и куда именно в очередь становиться?
В очередь за совестью. Куда не знаю. Я пишу что старики имеют совсем другое воспитание. Они долги бегут отдавать. И на почте платят, а не в инете. Там полно нищих пенсионеров. Приходите и смотрите на них. А то что вы их не видели не значит что их нет.
А как "не красиво"? -- грязное "бабло"? -- презренные бумажки?
Они думают что заработали за свою жизнь уважение от вас конкретно и общества в целом. И это не подачка а честно заработанная ими вознаграждение за труд. Дети помогать должны. А если их нет? Умерли или их не родили?
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