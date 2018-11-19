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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:59

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  _hunter написав:А в чем именно "гордость" заключается? -- "подачки" от государства мы берем -- и еще требуем. А от детей -- фиг вам?
Так, может, это проблема тех пенсионеров -- что таких "замечательных" детей вырастили?.. -- "общество" тут при чем?

знаете что пенсионером можно стать и гораздо раньше пенсионного возраста не успев завести детей? Искренне желаю вам стать таким пенсионером, а потом порассуждать на тему подачек.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:05

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  Molchyn написав:Я пишу что старики имеют совсем другое воспитание. Они долги бегут отдавать. И на почте платят, а не в инете. Там полно нищих пенсионеров. Приходите и смотрите на них. А то что вы их не видели не значит что их нет.

Цікаво - скільки конкретно пенсіонерів виселили з квартири за несплату комуналки? Не кончених алкашів, а саме пенсіонерів?
І скільки політиків і журналістів злетілося б на цю історичну подію? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:11

  Molchyn написав:_hunter
Я уже спрашивал: куда именно приходить и куда именно в очередь становиться?
В очередь за совестью. Куда не знаю. Я пишу что старики имеют совсем другое воспитание. Они долги бегут отдавать. И на почте платят, а не в инете. Там полно нищих пенсионеров. Приходите и смотрите на них. А то что вы их не видели не значит что их нет.
А как "не красиво"? -- грязное "бабло"? -- презренные бумажки?
Они думают что заработали за свою жизнь уважение от вас конкретно и общества в целом. И это не подачка а честно заработанная ими вознаграждение за труд. Дети помогать должны. А если их нет? Умерли или их не родили?

Молодцы, что бегут -- я не против. Но я еще и "зачем бегут" спрашивал. Тут кто-то про "неспасающие кабинеты" говорил. Вот про это, а не про забеги, услышать хотелось.

За свой труд они заработали свою зарплату (и пенсию на отчислениях с этой зарплаты). Точка. Как совершенно посторонний человек мог заработать мое уважение -- если ни трудов этих ни самого человека я в глаза не видел?

Вот прямо у всех пенсионеров украины? -- у половины "еще нет" детей а у другой -- "уже нет?"?
А если какой-то индивидуум решил в свое время "не заморачиваться" с детьми -- так чья это проблема? -- общества?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:13

  RomanTik написав:
  _hunter написав:А в чем именно "гордость" заключается? -- "подачки" от государства мы берем -- и еще требуем. А от детей -- фиг вам?
Так, может, это проблема тех пенсионеров -- что таких "замечательных" детей вырастили?.. -- "общество" тут при чем?

знаете что пенсионером можно стать и гораздо раньше пенсионного возраста не успев завести детей? Искренне желаю вам стать таким пенсионером, а потом порассуждать на тему подачек.

Можно -- не спорю. Сколько таких на всю Украину -- поделитесь цифрами?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:23

_hunter, и какая разница сколько их? Если их мало, то и обращать внимания на их нужды тоже не нужно? пускай живут за "подачку" от государства? В цивилизованных странах для таких людей строят пандусы и т.д. и т.п. и всячески стараются облегчить им жизнь не обращая внимания на кол-во, а у нас - сами виноваты что не успели вырастить детей?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:31

_hunter cit "Как совершенно посторонний человек мог заработать мое уважение -- если ни трудов этих ни самого человека я в глаза не видел?" ---- я подавляюшее большинство вояк в глаза не видел, а также хирургов, учителей, ученых, ментов... на плоды их совокупного труда мне чхать. ;) потому что человек человеку волк, правда, _hunter? (люблю мизантропов)
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