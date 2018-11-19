знаете что пенсионером можно стать и гораздо раньше пенсионного возраста не успев завести детей? Искренне желаю вам стать таким пенсионером, а потом порассуждать на тему подачек.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:59
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
знаете что пенсионером можно стать и гораздо раньше пенсионного возраста не успев завести детей? Искренне желаю вам стать таким пенсионером, а потом порассуждать на тему подачек.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:05
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
Цікаво - скільки конкретно пенсіонерів виселили з квартири за несплату комуналки? Не кончених алкашів, а саме пенсіонерів?
І скільки політиків і журналістів злетілося б на цю історичну подію?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:11
Молодцы, что бегут -- я не против. Но я еще и "зачем бегут" спрашивал. Тут кто-то про "неспасающие кабинеты" говорил. Вот про это, а не про забеги, услышать хотелось.
За свой труд они заработали свою зарплату (и пенсию на отчислениях с этой зарплаты). Точка. Как совершенно посторонний человек мог заработать мое уважение -- если ни трудов этих ни самого человека я в глаза не видел?
Вот прямо у всех пенсионеров украины? -- у половины "еще нет" детей а у другой -- "уже нет?"?
А если какой-то индивидуум решил в свое время "не заморачиваться" с детьми -- так чья это проблема? -- общества?
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:13
Можно -- не спорю. Сколько таких на всю Украину -- поделитесь цифрами?
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:23
_hunter, и какая разница сколько их? Если их мало, то и обращать внимания на их нужды тоже не нужно? пускай живут за "подачку" от государства? В цивилизованных странах для таких людей строят пандусы и т.д. и т.п. и всячески стараются облегчить им жизнь не обращая внимания на кол-во, а у нас - сами виноваты что не успели вырастить детей?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:31
_hunter cit "Как совершенно посторонний человек мог заработать мое уважение -- если ни трудов этих ни самого человека я в глаза не видел?" ---- я подавляюшее большинство вояк в глаза не видел, а также хирургов, учителей, ученых, ментов... на плоды их совокупного труда мне чхать. потому что человек человеку волк, правда, _hunter? (люблю мизантропов)
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:39
Тоже буду бастовать: за отопление, до осени 2019 г. все деньги на депозит, а не роттердам+ м.л.я.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:36
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:40
ruvex Пока за 80 дней и готов развод.Эту зиму по мне болт-не сплата ЕСВ за 3 месяца.Летом надо будет рисовать минималку у родственников/знакомых-готовить сани на зиму
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:44
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