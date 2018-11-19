Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Molchyn написав:

Я уже спрашивал: куда именно приходить и куда именно в очередь становиться?

А как "не красиво"? -- грязное "бабло"? -- презренные бумажки?

В очередь за совестью. Куда не знаю. Я пишу что старики имеют совсем другое воспитание. Они долги бегут отдавать. И на почте платят, а не в инете. Там полно нищих пенсионеров. Приходите и смотрите на них. А то что вы их не видели не значит что их нет.Они думают что заработали за свою жизнь уважение от вас конкретно и общества в целом. И это не подачка а честно заработанная ими вознаграждение за труд. Дети помогать должны. А если их нет? Умерли или их не родили?