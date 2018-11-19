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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:48

ruvex так я ж не на днях уволеный.Да и квесты биржевые не по-душе.Лучше я буду груши околачивать или в священники пойду))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:27

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  p_a_l написав:У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумаг

У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 04 гру, 2018 01:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:48

  Diman написав:
  zloy_ukr написав:Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить.
конечно пенсионеры возмущаются, живут одиноко в 3-хкомнатных хоромах которые отапливаются без счетчика, а их лишают субсидии

Вот именно , что без счетчика и начисляют с потолка - хотя в квартире холодина. Хрущевку назвать хоромами ? И сколько там метров квадратных ? Я уж писал - что пенсионер - человек не трудоспособный , и сложный процесс продажи своей квартиры - потом покупки другой квартиры - потом переезд и ремонт не в состоянии уже осилить. Обычно этот один пенсионер остается в хрущевке , В "хоромах" - когда остальные челны семьи умерли или эмигрировали. А это старик всех пережил и ему лет 70 уже. Организовывать сложные операции с недвигой - он не в состоянии. А с учетом черных риэлтеров не смогут никак. Те только таких и ждут. Старику бы дожить спокойно до смерти, там где у него социальны связи, соседи хлеба, молока и лекарства принесут, врача вызовут, так как раньше они много лет друг друга знают и выручали. На новом месте старик под 70 лет никому не нужен. И новые социальные связи уже не заведет.

Если допустим , что бабушка 70 лет начнет продавать свою хрущобу - " трехкомнатную" - 50м2 с перегородками из сетки с гипсом, а потом станет покупать однушку 38 м2. То разница в цене уйдет только на бумажную волокиту, БТИ, нотариусов и тд. На переезд еще может хватит, а на ремонт ей уже не хватит. Да и жить в 70 лет в ремонтируемой квартире в незнакомом районе беспомощному старику?!

А в документах - на субсидию - она будет считаться как богачка - получившая достаточно крупную сумму - за продажу квартиры. Хотя на эту сумму она купила другое жилье. И она не будет иметь право получать субсидию еще 5 лет. То есть субсидию она не получит - даже если переедет в однушку. Через пять лет ей будет уже под 80 лет, если доживет. Короче старушку выкинут из этой однушки за неуплату аналогично как и из якобы трешки - "хоромов" в 50 метров общей площади. И переезд ничего не решает , а только усугубляет. Кстати - хоромы - в хрущебе - это смешно. У нас большинство людей имеет очень скромное жилье. И 50 м2 и даже 70 м2 общей площади - если старик там прожил лет 30 или 40 , совсем не большая площадь. Конечно если старик купил эту квартиру большой площади за последние лет 2 или 3- уже в старости - то другое дело. У него и правда есть деньги. Те кто прожил в квартире на 10 - 15 метров больше тюремного минимума - тот просто в безвыходном положении.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:09

  jeugen написав:сова,
взагалі-то законодавством передбачено, що квартира буде виставлена на аукціон. І після її реалізації - колишньому власнику буде повернена різниця між вирученими коштами та несплаченими. От за ці кошти він і зможе купити квартиру поменше, а якщо це злісний неплатник - то на декілька років знімання житла точно має лишитись.

Обычно речь о пенсионерах , которые жили с мужем, с его родителями в этой хрущевке 55 метров - с Хрущевских времен. А теперь вот все вымерли от старости , остался один пенсионер - последний их семьи. Всегда кто-то остается последний. По другому не бывает. Пенсионер -он как раз потому, что не трудоспособный. То есть активно продавать , покупать недвигу, ремонтировать ее уже не в состоянии. По состоянию здоровья и по старости. А ваше "так положено" - не глумитесь - пусть над вами так поглумятся - от всей души вам желаю. В Украине ничего не бывает "как положено", почитайте нашу Конституцию.
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