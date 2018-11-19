Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Додано: Вів 04 гру, 2018 01:48

Diman написав: zloy_ukr написав: Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить. Около 20...30% по измененным законам Гройсмана -потеряли право на субсидию, и теперь не платят. Или не в состоянии платить. конечно пенсионеры возмущаются, живут одиноко в 3-хкомнатных хоромах которые отапливаются без счетчика, а их лишают субсидии конечно пенсионеры возмущаются, живут одиноко в 3-хкомнатных хоромах которые отапливаются без счетчика, а их лишают субсидии

Вот именно , что без счетчика и начисляют с потолка - хотя в квартире холодина. Хрущевку назвать хоромами ? И сколько там метров квадратных ? Я уж писал - что пенсионер - человек не трудоспособный , и сложный процесс продажи своей квартиры - потом покупки другой квартиры - потом переезд и ремонт не в состоянии уже осилить. Обычно этот один пенсионер остается в хрущевке , В "хоромах" - когда остальные челны семьи умерли или эмигрировали. А это старик всех пережил и ему лет 70 уже. Организовывать сложные операции с недвигой - он не в состоянии. А с учетом черных риэлтеров не смогут никак. Те только таких и ждут. Старику бы дожить спокойно до смерти, там где у него социальны связи, соседи хлеба, молока и лекарства принесут, врача вызовут, так как раньше они много лет друг друга знают и выручали. На новом месте старик под 70 лет никому не нужен. И новые социальные связи уже не заведет.Если допустим , что бабушка 70 лет начнет продавать свою хрущобу - " трехкомнатную" - 50м2 с перегородками из сетки с гипсом, а потом станет покупать однушку 38 м2. То разница в цене уйдет только на бумажную волокиту, БТИ, нотариусов и тд. На переезд еще может хватит, а на ремонт ей уже не хватит. Да и жить в 70 лет в ремонтируемой квартире в незнакомом районе беспомощному старику?!А в документах - на субсидию - она будет считаться как богачка - получившая достаточно крупную сумму - за продажу квартиры. Хотя на эту сумму она купила другое жилье. И она не будет иметь право получать субсидию еще 5 лет. То есть субсидию она не получит - даже если переедет в однушку. Через пять лет ей будет уже под 80 лет, если доживет. Короче старушку выкинут из этой однушки за неуплату аналогично как и из якобы трешки - "хоромов" в 50 метров общей площади. И переезд ничего не решает , а только усугубляет. Кстати - хоромы - в хрущебе - это смешно. У нас большинство людей имеет очень скромное жилье. И 50 м2 и даже 70 м2 общей площади - если старик там прожил лет 30 или 40 , совсем не большая площадь. Конечно если старик купил эту квартиру большой площади за последние лет 2 или 3- уже в старости - то другое дело. У него и правда есть деньги. Те кто прожил в квартире на 10 - 15 метров больше тюремного минимума - тот просто в безвыходном положении.