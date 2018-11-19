|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:48
ruvex так я ж не на днях уволеный.Да и квесты биржевые не по-душе.Лучше я буду груши околачивать или в священники пойду))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 04 гру, 2018 01:27
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 04 гру, 2018 01:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 гру, 2018 01:48
Вот именно , что без счетчика и начисляют с потолка - хотя в квартире холодина. Хрущевку назвать хоромами ? И сколько там метров квадратных ? Я уж писал - что пенсионер - человек не трудоспособный , и сложный процесс продажи своей квартиры - потом покупки другой квартиры - потом переезд и ремонт не в состоянии уже осилить. Обычно этот один пенсионер остается в хрущевке , В "хоромах" - когда остальные челны семьи умерли или эмигрировали. А это старик всех пережил и ему лет 70 уже. Организовывать сложные операции с недвигой - он не в состоянии. А с учетом черных риэлтеров не смогут никак. Те только таких и ждут. Старику бы дожить спокойно до смерти, там где у него социальны связи, соседи хлеба, молока и лекарства принесут, врача вызовут, так как раньше они много лет друг друга знают и выручали. На новом месте старик под 70 лет никому не нужен. И новые социальные связи уже не заведет.
Если допустим , что бабушка 70 лет начнет продавать свою хрущобу - " трехкомнатную" - 50м2 с перегородками из сетки с гипсом, а потом станет покупать однушку 38 м2. То разница в цене уйдет только на бумажную волокиту, БТИ, нотариусов и тд. На переезд еще может хватит, а на ремонт ей уже не хватит. Да и жить в 70 лет в ремонтируемой квартире в незнакомом районе беспомощному старику?!
А в документах - на субсидию - она будет считаться как богачка - получившая достаточно крупную сумму - за продажу квартиры. Хотя на эту сумму она купила другое жилье. И она не будет иметь право получать субсидию еще 5 лет. То есть субсидию она не получит - даже если переедет в однушку. Через пять лет ей будет уже под 80 лет, если доживет. Короче старушку выкинут из этой однушки за неуплату аналогично как и из якобы трешки - "хоромов" в 50 метров общей площади. И переезд ничего не решает , а только усугубляет. Кстати - хоромы - в хрущебе - это смешно. У нас большинство людей имеет очень скромное жилье. И 50 м2 и даже 70 м2 общей площади - если старик там прожил лет 30 или 40 , совсем не большая площадь. Конечно если старик купил эту квартиру большой площади за последние лет 2 или 3- уже в старости - то другое дело. У него и правда есть деньги. Те кто всю жизнь прожил в тесноте , с семьей, а когда все умерли - остался один - в квартире на 10 - 15 метров больше тюремного минимума - тот просто в безвыходном положении.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 04 гру, 2018 02:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:09
Обычно речь о пенсионерах , которые жили с мужем, с его родителями в этой хрущевке 55 метров - с Хрущевских времен. А теперь вот все вымерли от старости , остался один пенсионер - последний их семьи. Всегда кто-то остается последний. По другому не бывает. Пенсионер -он как раз потому, что не трудоспособный. То есть активно продавать , покупать недвигу, ремонтировать ее уже не в состоянии. По состоянию здоровья и по старости. А ваше "так положено" - не глумитесь - пусть над вами так поглумятся - от всей души вам желаю. В Украине ничего не бывает "как положено", почитайте нашу Конституцию.
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:15
Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
У нас "злостных" неплательщиков 78%. Всех выкинем на улицу ? Допустим. А что потом с этими квартирами делать ? кто сможет и будет платить такую коммуналку - это же не коммуналка - а вымогательство? Квартиры , что получше разгребут - по дешевке - а остальные хрущебы станут притонами для наркоманов. Кто будет содержать это жилье ? Вы ж и будете , только там уже будет не честный старик - который заработал и эту квартиру и коммуналку - когда работал. Чиновники за бесценок скупят квартирки, и опять повысят коммуналку. Проблема не в стариках, и не в "неплательщиках", а в ворах- чиновниках , коррумпированной власти, завышенных ценах на не существующие или поганские услуги. В смехотворных и не адекватных возможностям нашей страны зарплатах и пенсиях.
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:39
Вы не о том пишете. Дети пенсионеров - им скоро 50 лет, и зарплата у них - хорошо если 300 долларов. (А то и безработные, или хуже того в 50 лет мгогие болеют - возраст уже, плохое питание , плохая экология.) Если все же 45 - 50 летние дети - для которых в Украине как правило нет работы, ее имеют, и имеют даже 300 долларов зарплаты ( это средняя зарплата у нас, значит каждый второй имеет меньше) - то у таких 45 - 50 летних "детей" - есть уже свои дети лет 20- и уже даже внуки лет 2-3. Которых нужно не бесплатно учить , лечить и кормить, и даже одевать. Я плохо представляю как на 300 долларов можно содержать человек шесть ? И платить коммуналку при этом? Но обычно детей у таких стариков нет, или их дети сами выживают как могут или болеют, у нас нищая страна.
И почему пенсионер должен считать "подачкой" - то что ему положено по праву ?! Он честно заработал за 20 или 30 , 40 лет стажа ? Это не подачки , это отступное от ограбившей население власти. Они заработали на нормальную жизнь на пенсии, все что Украина имеет - ими построено. Сейчас ничего не создается, только проедается. Мы, общество - им должны за пользование всем, то они построили и создали. Зайдите в любую школу , больницу, театр, библиотеку, институт и тп. Кто все это построил ? Теперешняя власть?! Нет -это все пенсы.
Додано: Вів 04 гру, 2018 03:02
Господа ! Вам не нужно их видеть. И даже уважать. Тем более не из вашего кармана им платят пенсии даже. Тут не про эмоции речь. Вы учились в школе ? Ее построили пенсионеры, вы учились в институте ? Его тоже построили пенсионеры! Вы обращались в поликлиники или больницах лечились ? Рождались в роддомах ? Их построили пенсионеры. Вы в театре были когда - нибудь ? Вы по ж-д в поезде ездили ? Это пенсионеры рельсы проложили, Так что общество им должно совсем не символически. Вполне конкретны деньги. И ничего, что дали они обществу огромное богатство - на много больше , чем законно, а не подачку - хотят получить -просто дожить в тепле и в сытости свои последние годы ? При этом уважать вам их не обязательно. Но не грабить же вам все ими построенное задаром ?! Вы же всем пользуетесь - каждый день ? Вы пользуетесь банками ? А кто построил здания , в которых те банки ? Пенсионеры. Банки сами себе не строят как правило.... Вы тех пенсов в глаза не видели ? но вы пользуетесь плодами их труда.
|