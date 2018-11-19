Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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Molchyn написав:_hunter Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая.
"подачки" от государства мы берем
Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков!
"общество" тут при чем?
Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Чужому? Когда понимали что он не бомж и просто хочет есть? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете.
Вы не о том пишете. Дети пенсионеров - им скоро 50 лет, и зарплата у них - хорошо если 300 долларов. (А то и безработные, или хуже того в 50 лет мгогие болеют - возраст уже, плохое питание , плохая экология.) Если все же 45 - 50 летние дети - для которых в Украине как правило нет работы, ее имеют, и имеют даже 300 долларов зарплаты ( это средняя зарплата у нас, значит каждый второй имеет меньше) - то у таких 45 - 50 летних "детей" - есть уже свои дети лет 20- и уже даже внуки лет 2-3. Которых нужно не бесплатно учить , лечить и кормить, и даже одевать. Я плохо представляю как на 300 долларов можно содержать человек шесть ? И платить коммуналку при этом? Но обычно детей у таких стариков нет, или их дети сами выживают как могут или болеют, у нас нищая страна.
И почему пенсионер должен считать "подачкой" - то что ему положено по праву ?! Он честно заработал за 20 или 30 , 40 лет стажа ? Это не подачки , это отступное от ограбившей население власти. Они заработали на нормальную жизнь на пенсии, все что Украина имеет - ими построено. Сейчас ничего не создается, только проедается. Мы, общество - им должны за пользование всем, то они построили и создали. Зайдите в любую школу , больницу, театр, библиотеку, институт и тп. Кто все это построил ? Теперешняя власть?! Нет -это все пенсы.
Вот не нужно этих дешевых манипуляций. Работы нет тупо для династий. Все, от мала до велика, получают на заводах минималку. И страна вымирает. Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются.
Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.
Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили? И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть?
_hunter написав:Конкретно этому пенсионеру -- мои соболезнования. Не повезло. Но в том начальном посте речь шла немного о других пенсионерах: именно о живущих (по разным причинам) отдельно от "семьи". В двушках/трешках продав которые лет с 10 назад -- вполне можно было переехать в квартиру с ремонтом. Проблема только в том, что на эту "спадщыну" _уже_ есть претенденты. И забавно получается: на "спадщыну" претенденты есть, а за комуналку платить как-то нет кому...
Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру. Иначе тогда и достижения работы должны переходить по наследству - пенсия, роялти от работы предприятий где предки трудились и тд. Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
kalinavalera1 написав:У нас "злостных" неплательщиков 78%. Всех выкинем на улицу ? Допустим. А что потом с этими квартирами делать ? кто сможет и будет платить такую коммуналку - это же не коммуналка - а вымогательство?
Достаточно выселить первый десяток. В идеале с камерами и освещением в новостях. Сразу после этого деньги "волшебным образом" появятся. Вариант №2 -- через суд передавать квартиру назад в гос-собственность с пожизненным "списанием" комуналки. Ожидающие "спадщину" деньги тоже найдут, думаю. Заодно и проблема вышеупомянутых "одиноких стариков" решится.
kalinavalera1 написав:Проблема не в стариках, и не в "неплательщиках", а в ворах- чиновниках , коррумпированной власти, завышенных ценах на не существующие или поганские услуги. В смехотворных и не адекватных возможностям нашей страны зарплатах и пенсиях.
Ух ты как просто! -- а мужики-то и не знают... Варианты решения проблемы можно услышать?
jeugen написав:сова, взагалі-то законодавством передбачено, що квартира буде виставлена на аукціон. І після її реалізації - колишньому власнику буде повернена різниця між вирученими коштами та несплаченими. От за ці кошти він і зможе купити квартиру поменше, а якщо це злісний неплатник - то на декілька років знімання житла точно має лишитись.
Обычно речь о пенсионерах , которые жили с мужем, с его родителями в этой хрущевке 55 метров - с Хрущевских времен. А теперь вот все вымерли от старости , остался один пенсионер - последний их семьи. Всегда кто-то остается последний. По другому не бывает. Пенсионер -он как раз потому, что не трудоспособный. То есть активно продавать , покупать недвигу, ремонтировать ее уже не в состоянии. По состоянию здоровья и по старости. А ваше "так положено" - не глумитесь - пусть над вами так поглумятся - от всей души вам желаю. В Украине ничего не бывает "как положено", почитайте нашу Конституцию.
На жалость не дави. Сам маю бабусю, як би ми з нею не ругаємось - але у наї утеплена хата, і новий економічний котел стоїть. У кожного є діти, а також знайомі сусіди, які теж можуть допомогти. Якщо вже ніхто не має бажання допомогти (знаю старих, які ще ті скряги, з ними навіть спілкуватись не хочеться, не те що допомагати) - мабуть сам винен (дітей погано виховував, з сусідами конфліктував, ...). В будь-якому випадку - неплатників не 75%, а 25%. Інші якось справляються. Деякі навпаки просять дітей, щоб ті щось зробили з квартирою - і відвезли їх в село - там і повітря чище і фізичної роботи більше, тіло не буде застоюватись.
_hunter написав:Конкретно этому пенсионеру -- мои соболезнования. Не повезло. Но в том начальном посте речь шла немного о других пенсионерах: именно о живущих (по разным причинам) отдельно от "семьи". В двушках/трешках продав которые лет с 10 назад -- вполне можно было переехать в квартиру с ремонтом. Проблема только в том, что на эту "спадщыну" _уже_ есть претенденты. И забавно получается: на "спадщыну" претенденты есть, а за комуналку платить как-то нет кому...
Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру. Иначе тогда и достижения работы должны переходить по наследству - пенсия, роялти от работы предприятий где предки трудились и тд. Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ.
>>> Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру. Т.е. вы предлагаете поставщикам услуг "затянуть пояса" на десяток-другой лет? -- а деньги на резервы где брать предлагается?
>>> Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ. А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально...
jeugen написав:сова, взагалі-то законодавством передбачено, що квартира буде виставлена на аукціон. І після її реалізації - колишньому власнику буде повернена різниця між вирученими коштами та несплаченими. От за ці кошти він і зможе купити квартиру поменше, а якщо це злісний неплатник - то на декілька років знімання житла точно має лишитись.
Обычно речь о пенсионерах , которые жили с мужем, с его родителями в этой хрущевке 55 метров - с Хрущевских времен. А теперь вот все вымерли от старости , остался один пенсионер - последний их семьи. Всегда кто-то остается последний. По другому не бывает. Пенсионер -он как раз потому, что не трудоспособный. То есть активно продавать , покупать недвигу, ремонтировать ее уже не в состоянии. По состоянию здоровья и по старости. А ваше "так положено" - не глумитесь - пусть над вами так поглумятся - от всей души вам желаю. В Украине ничего не бывает "как положено", почитайте нашу Конституцию.
На жалость не дави. Сам маю бабусю, як би ми з нею не ругаємось - але у наї утеплена хата, і новий економічний котел стоїть. У кожного є діти, а також знайомі сусіди, які теж можуть допомогти. Якщо вже ніхто не має бажання допомогти (знаю старих, які ще ті скряги, з ними навіть спілкуватись не хочеться, не те що допомагати) - мабуть сам винен (дітей погано виховував, з сусідами конфліктував, ...). В будь-якому випадку - неплатників не 75%, а 25%. Інші якось справляються. Деякі навпаки просять дітей, щоб ті щось зробили з квартирою - і відвезли їх в село - там і повітря чище і фізичної роботи більше, тіло не буде застоюватись.
Да не может такого быть! -- вы все врете: у нас каждый первый за комуналку платить не может. А те, кто говорят, что могут -- просто нагло врут. И молодожи в стране тоже нет -- все померли -- одни старики остались. А та молодеж, что по улицам ходит -- это все туристы.
_hunter написав:>>> Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру. Т.е. вы предлагаете поставщикам услуг "затянуть пояса" на десяток-другой лет? -- а деньги на резервы где брать предлагается?
>>> Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ. А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально...
Предлагаю что система тарифов в которой тех кто может заплатить обдирают, а на тех кто не платит тихо забили чтобы не мешали обдирать первых - неправильная! Но я подозреваю что ЖКХ уничтожается намеренно с целью дальнейшего распила по дешевке.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок написав:Но я подозреваю что ЖКХ уничтожается намеренно с целью дальнейшего распила по дешевке.
ЖКХ знищує сама себе. Для курування районом не потрібен штат в 200чоловік. Достатньо 5 виїздних людей в офіс і по потребі визивати оутсорс. Можливо на 10 будинків тримати 2-3 прибиральника. Так ні, ж нашим ЖКХ потрібен штат, прибиральники з з/п 5000грн в Києві. Для приклада візьму різницю між моїм домом та сусіднім - мій - ЖКХ, сусідський - ОСББ(складається з 3-х не грамотних людей). Наш двір чистий, 1-й поверх під*їздів щодня прибираються, інші раз на тиждень. Сусідський - все те саме + розмітка оновлюється, дитячий майданчик новий, систему опалення замінили по всьому будинку (і поки там працювали ремонтники - нам пропонували за пів ціни, бо обладнання було вже привезене), тепер всі 16 поверхів опалюються і квитанції нижчі. На наступну зиму планують утеплювати весь будинок. ЖКХ вбивають штучно, але з середини і самі співробітники.