Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

kalinavalera1 написав:

они построили инфраструктуру Украины НА СВОИ ДЕНЬГИ ,

Наконец общаясь с вами понял определение вата. Например эта ваша цитата абсолютная пустота - образчик ваты. Да они были винтиками в системе - а как иначе ? Любое государство система, "машина" в каком-то смысле. Разница в том , что то была их система , и она работала на них , икоторую вы не способны даже использовать с толком, не то что построить аналоги - адекватные новому времени. Ни на что не способна незалежная Украина и новое поколение. Так у кого вата в голове ? Вы как думаете - кто создал систему в СССР? Сами люди. А сейчас Украина под управлением и разворовывается в пользу "чужих дядь".Я общаюсь с вами и у меня ощущение - что вы пишете ни о чем, только оскорбления. Вы сейчас сидите в доме, построенном теми же пенсами СССР , скорее всего, как большинство украинцев, и если бы не та недвига , что они построили - все население Украины жило бы под кустами. И пишете оскорбления в адрес тех кто эти дома построил. О чем с вами говорить ? Вы себя со стороны представляете ? Вор не должен выставлять воровство и паразитирование напоказ. Тут не чем гордиться. Это позорно со стороны выглядит и убого, даже если вор на Майбахе.Что касается "судиться" - то у меня есть дела поважнее. В этой стране нет суда и правоохранительной системы вообще. Тут система разграбления населения работает на уровне государства. На Майдан шли с лозунгами "долой коррупцию" и то есть ваши "Майбахи". Я считаю что в нашей стране - никто на честные и заслуженные деньги Майбах не купит. А ездить и демонстрировать " Я - вор!" ? Это смешно. Тем более вам наворовать дали только на время за Майбах подержаться" "большие дяди", что бы не светиться самим , и уже отбирают все себе потихоньку. А воровская система - она не из винтиков ? вы в ней не винтикТоко не говорите , что вы в этой системе генератор. Точно - это не о вас.Так вот за 4 года после Майдана - где изобличенные и посаженные коррупционеры ? Майдан был про коррупцию. Вот вам и правоохранительная система Украины. Ее нет в принципе. Тот же Янукович ? Ему даже не предъявили такое.... Риторику стали гонять другую - типа "кто в вышиванке - тому все можно, а кто вышиванку не надел - тот виноват сразу и во всем, рука Кремля ".Глубокая идея .... Так кто "вата" ?