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Борги за комуналку зросли
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Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:42

  Kudrjavuy написав:
  kalinavalera1 написав: Наконец общаясь с вами понял определение вата. Например эта ваша цитата абсолютная пустота - образчик ваты. Да они были винтиками в системе - а как иначе ? Любое государство система, "машина" в каком-то смысле. Разница в том , что то была их система , и она работала на них , и они построили инфраструктуру Украины НА СВОИ ДЕНЬГИ , которую вы не способны даже использовать с толком, не то что построить аналоги - адекватные новому времени. Ни на что не способна незалежная Украина и новое поколение. Так у кого вата в голове ? Вы как думаете - кто создал систему в СССР? Сами люди. А сейчас Украина под управлением и разворовывается в пользу "чужих дядь".
Я общаюсь с вами и у меня ощущение - что вы пишете ни о чем, только оскорбления. Вы сейчас сидите в доме, построенном теми же пенсами СССР , скорее всего, как большинство украинцев, и если бы не та недвига , что они построили - все население Украины жило бы под кустами. И пишете оскорбления в адрес тех кто эти дома построил. О чем с вами говорить ? Вы себя со стороны представляете ? Вор не должен выставлять воровство и паразитирование напоказ. Тут не чем гордиться. Это позорно со стороны выглядит и убого, даже если вор на Майбахе.


Что касается "судиться" - то у меня есть дела поважнее. В этой стране нет суда и правоохранительной системы вообще. Тут система разграбления населения работает на уровне государства. На Майдан шли с лозунгами "долой коррупцию" и то есть ваши "Майбахи". Я считаю что в нашей стране - никто на честные и заслуженные деньги Майбах не купит. А ездить и демонстрировать " Я - вор!" ? Это смешно. Тем более вам наворовать дали только на время за Майбах подержаться" "большие дяди", что бы не светиться самим , и уже отбирают все себе потихоньку. А воровская система - она не из винтиков ? вы в ней не винтик :mrgreen: Токо не говорите , что вы в этой системе генератор. Точно - это не о вас.
Так вот за 4 года после Майдана - где изобличенные и посаженные коррупционеры ? Майдан был про коррупцию. Вот вам и правоохранительная система Украины. Ее нет в принципе. Тот же Янукович ? Ему даже не предъявили такое.... Риторику стали гонять другую - типа "кто в вышиванке - тому все можно, а кто вышиванку не надел - тот виноват сразу и во всем, рука Кремля ". :mrgreen: Глубокая идея .... Так кто "вата" ?

При чём, в этой же системе, честно заработавши.
Но далее их умения, знания, опыт стали насильно уничтожаться(ибо они стали носителями больших Практических знаний и умений - способны в случае наличия частной собственности в их руках - "перевернуть МИР")
Они стали опасны для ВСЕХ, как на Западе, так и на Востоке. Именно с этой целью уничтожается Украина, её производственные мощностя, жизнь, население,... - именно с этой целью Ворам из Украины потокают во всём мире.


Я все обдумал. Не очень даже вас понял. Кто опасен чем и кому ?
Хотел вам в личку наисать - все мои посты трут. Такая свобода слова у нас и дерьмократия.
Я уверен, что никаких дальних и идейных целей воры не имеют, все воры, и те, которые организовали разграбление активов всего СССР и национального богатства Украины в том числе. Как и простые воры карманники. Только масштаб другой. Скупают эти организаторы разграбления - долги Украины и других стран СНГ тоже. Не только Украины. Что касается РФ - то там они уже стали практически собствнниками российской нефти - Путлер им подарил месторождения нефти в Сибири. Это организация называется " Банкирский дом Ротшильдов в СНГ". ( наберите на ютубе ключевые слова ---- Ротшильды, Путин, нефть , Катасонов , Демура - кстати посмотрите какая там свобода слова). Прибрать к рукам хотят все, что смогут - не только наши активы. Нашими чинушами легче манипулировать, их проще купить, поэтому у нас так все плохо и запущено. Не понял фразу потому - " они могут перевернуть мир ". Воры крадут из корыстных соображений. Они направлены деструктивно по отношению к социуму. В чем смысл " переворота", и кто что может перевернуть и как ? Я так считаю имхо - что во времена СССР работали нормально - в Германии работали не хуже. Хотя в Космос конечно не летали. Это было круто. Но никакой фантастики в этом нет. Талантливые люди. А в Германии - система у них другая - социальная. Капитализм вполне достойная система- но не верьте зомби -ящику - у нас никто его не строит. Даже и не думали. Капитализм - цивилизованная продвинутая социальная система. И при ней хорошо жить людям. При социализме тоже вполне можно жить , хотя система чуть похуже. Но тоже в ней много хорошего было. Все не идеально, конечно, но идеал не достижим, на то он и идеал. Но в целом капитализм совсем не то, что вытворяют у нас. И социализм тоже не был ужасен. Нас же дурят , что бы установить, уже установили - у нас криминализм - власть воров и тотальное разграбление государства, под видом капитализма.
kalinavalera1
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