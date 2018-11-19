Про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58
Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58
Поляков не основатель. Обычный депутат... Фигурант "бурштинової справи". Купил за $75 млн.
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