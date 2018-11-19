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Українців обрали для роботи
в NASA. Маску відмовили

Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58

Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58

Поляков не основатель. Обычный депутат... Фигурант "бурштинової справи". Купил за $75 млн.
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[11] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[
Dika
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:53

  Dika написав:Поляков не основатель. Обычный депутат... Фигурант "бурштинової справи". Купил за $75 млн.
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[11] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[

Ну у них сразу зарабатывают в силиконовой долине, а у нас сначала в янтарной... а потом отмывают в силиконовой. Кто на что учился :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 03:16

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