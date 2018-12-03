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Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:58
Поляков не основатель. Обычный депутат... Фигурант "бурштинової справи". Купил за $75 млн.
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[11] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[
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Dika
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Додано: Пон 03 гру, 2018 01:53
Dika написав:
Поляков не основатель. Обычный депутат... Фигурант "бурштинової справи". Купил за $75 млн.
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[11] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[
Ну у них сразу зарабатывают в силиконовой долине, а у нас сначала в янтарной... а потом отмывают в силиконовой. Кто на что учился
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Додано: Пон 03 гру, 2018 03:16
Заголовок не соответствует содержанию.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:04
EKO это другой Поляков, Макс Поляков.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:36
капец, заголовок как будто в директора взяли украинца который проживает на территории Украины.
а на деле - какаято иностранная компания, офис которой в Украине будет конкурировать с 9-тью другими совершенно иностранными.
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Juna
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