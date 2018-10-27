У 2019 році весь державний контроль за ринком харчової продукції здійснюватиметься без попередження.
Дивися повний текст Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без попередження.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:00
Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без...
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Дивися повний текст Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без попередження.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:00
Как говорится, куй железо пока горячо. Нужно же чем то напаковать чемоданы перед вылетом.)))
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