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Держпродспоживслужба почне
проводити перевірки без...

Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:00

Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році весь державний контроль за ринком харчової продукції здійснюватиметься без попередження.

Дивися повний текст Держпродспоживслужба почне проводити перевірки без попередження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:00

Как говорится, куй железо пока горячо. Нужно же чем то напаковать чемоданы перед вылетом.)))
p_a_l
 
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