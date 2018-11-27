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За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
Пропонуємо до обговорення:
риблизно два місяці тому був виданий 10-мільйонний біометричний паспорт громадянина України
Дивися повний текст За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС - Порошенко
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
из них 10 млн - по карте поляка и 5 млн - по венгерскому паспорту
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