риблизно два місяці тому був виданий 10-мільйонний біометричний паспорт громадянина України
Дивися повний текст За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС - Порошенко.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС - Порошенко.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:20
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:34
Интересно посмотреть статистику сколько раз летали в Европу до безвиза, например в 2008-2012.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:43
Я летал пиво попить в Прагу с друзьями. В вену в парк развлечений. Друзья летали в Барселону и марсель. До безвиза не ездил. Не хотел тратить время на оформление
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:28
Ну, сколько, кто и куда, или попить пива, или на кофе, но ведь нельзя отрицать очевидное.... варианты появились. Особенно после захода Раянов.
И стартуют от 8 евро
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:38
Re: За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...
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