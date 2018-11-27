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За рік безвізу українці 20
мільйонів разів перетинали...

За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21

За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...

Пропонуємо до обговорення:
риблизно два місяці тому був виданий 10-мільйонний біометричний паспорт громадянина України

Дивися повний текст За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС - Порошенко.
R2
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из них 10 млн - по карте поляка и 5 млн - по венгерскому паспорту
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:20

  sequence написав:из них 10 млн - по карте поляка и 5 млн - по венгерскому паспорту

Что вы такое говорите?
На самом деле 10 млн. слетали попить кофе в Братиславе и 5 млн. - посетить венскую оперу.
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:34

Интересно посмотреть статистику сколько раз летали в Европу до безвиза, например в 2008-2012.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:43

Я летал пиво попить в Прагу с друзьями. В вену в парк развлечений. Друзья летали в Барселону и марсель. До безвиза не ездил. Не хотел тратить время на оформление
mehrtann2018
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:28

Ну, сколько, кто и куда, или попить пива, или на кофе, но ведь нельзя отрицать очевидное.... варианты появились. Особенно после захода Раянов.
И стартуют от 8 евро 8)
https://skymann.com/ryanair/?wurl=/flig ... l/stops:-1
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:38

Re: За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...

  EKO написав:И стартуют от 8 евро
ага до нового года и в Лондон где надо визу)..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:44

  Джон написав:
  EKO написав:И стартуют от 8 евро
ага до нового года и в Лондон где надо визу)..

Ну вам как мед - так и ложкой :D
В Польшу тогда за 10 эуро :mrgreen:
EKO
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