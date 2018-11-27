За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
Пропонуємо до обговорення:
риблизно два місяці тому був виданий 10-мільйонний біометричний паспорт громадянина України
Дивися повний текст
За рік безвізу українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС - Порошенко
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 85963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
из них 10 млн - по карте поляка и 5 млн - по венгерскому паспорту
sequence
Повідомлень: 1546
З нами з: 29.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 433 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:20
sequence написав:
из них 10 млн - по карте поляка и 5 млн - по венгерскому паспорту
Что вы такое говорите?
На самом деле 10 млн. слетали попить кофе в Братиславе и 5 млн. - посетить венскую оперу.
valme
Повідомлень: 66
З нами з: 03.10.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:34
Интересно посмотреть статистику сколько раз летали в Европу до безвиза, например в 2008-2012.
hazanovich_alexey
Повідомлень: 4
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:43
Я летал пиво попить в Прагу с друзьями. В вену в парк развлечений. Друзья летали в Барселону и марсель. До безвиза не ездил. Не хотел тратить время на оформление
mehrtann2018
Повідомлень: 3
З нами з: 20.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:28
Ну, сколько, кто и куда, или попить пива, или на кофе, но ведь нельзя отрицать очевидное.... варианты появились. Особенно после захода Раянов.
И стартуют от 8 евро
https://skymann.com/ryanair/?wurl=/flig ... l/stops:-1
EKO
Повідомлень: 5667
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2782 раз.
Подякували: 1591 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:38
EKO написав:
И стартуют от 8 евро
ага до нового года и в Лондон где надо визу)..
Джон
Повідомлень: 727
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 гру, 2018 06:44
Джон написав: EKO написав:
И стартуют от 8 евро
ага до нового года и в Лондон где надо визу)..
Ну вам как мед - так и ложкой
В Польшу тогда за 10 эуро
EKO
Повідомлень: 5667
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2782 раз.
Подякували: 1591 раз.
Профіль
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
21
1121
Сер 05 гру, 2018 06:48 fokus
24
1194
5
346
Суб 01 гру, 2018 12:32 EKO