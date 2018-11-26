Україна в рейтингу не представлена.
Дивися повний текст Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що розвиваються.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:24
Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що розвиваються.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:24
интересно, что же там у русских лучше, чем у китайцев, что их выше поставили?
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