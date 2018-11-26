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Bloomberg назвав країну-лідера
в рейтингу ринків, що...

Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:24

Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в рейтингу не представлена.

Дивися повний текст Bloomberg назвав країну-лідера в рейтингу ринків, що розвиваються.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:24

интересно, что же там у русских лучше, чем у китайцев, что их выше поставили?
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