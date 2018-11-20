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Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Пасажиру Даніелю Беккеру, який запізнився на свій літак через поломку нового експреса «Київ-Бориспіль», повністю компенсували вартість квитка.
Дивися повний текст Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився на літак, компенсували 550 дол.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:22
Даниэлю Бэккеру коменсировали 550$, Данылу Бэкэрко компенсировали по губам.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:51
"учитывая обстоятельства, на работе поняли"
это какие такие "обстоятельства"? - военное положение, что-ли?
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