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Поломка експреса в Бориспіль:
пасажиру, який запізнився...

Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:07

Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...

Пропонуємо до обговорення:
Пасажиру Даніелю Беккеру, який запізнився на свій літак через поломку нового експреса «Київ-Бориспіль», повністю компенсували вартість квитка.

Дивися повний текст Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився на літак, компенсували 550 дол..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:22

Даниэлю Бэккеру коменсировали 550$, Данылу Бэкэрко компенсировали по губам.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:51

Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.

"учитывая обстоятельства, на работе поняли"
это какие такие "обстоятельства"? - военное положение, что-ли?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:14

Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.

самое интересное - это фраза "я написал заявление" - куда он написал заявление? вариантов много: в свою страховую компанию, в свою авиакомпанию, и т.д.
никто не говорил что он писал заявление в компанию, которая обслуживает Экспресс :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23

KML
Та я думаю, что в УЗД так обос**лись, что сами за него и заяву написали.

И таки да, а наш Даныло бы отрымав по хФизиономии за попытку написать заяву.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:09

А что получили остальные XXX-пассажиров? Или он один ехал в экспрессе?
Не совсем понятен смысл этот статьи. Это типа хорошо что он Данила что-то получил, а остальные нет. Или хорошо что хоть кто-то что-то получил? Или это антиреклама экспресса, мол нех. пользоваться таким транспортом, потому что с вероятностью 50% не попадете вовремя.
Евгений Н.
 
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