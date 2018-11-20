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Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:12
Евгений Н. написав:
А что получили остальные XXX-пассажиров? Или он один ехал в экспрессе?
Читайте внимательно: Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда. И успели видать добежать до самолета. Но Даниэлю Бэккеру или неохота было выпрыгивать или не в состоянии...
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tigr-uu
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