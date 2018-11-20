Читайте внимательно: Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда. И успели видать добежать до самолета. Но Даниэлю Бэккеру или неохота было выпрыгивать или не в состоянии...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:12
Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:09
Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.
Та при чем тут военное положение. Рассказал, что он пытался воспользоваться транспортной системой Украины – все сразу поняли, что еще с недельку на работе можно не ждать.. гыперлуп зломався..
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:59
"Потом машина с водителем, которую выделила УкрЗализниця, отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду вылета»."
А че так, Укрзализниця и на автомашине? А на собственном, только что запущенном экспрессе уже не рискнули?
По моему, лучшей антирекламы своей работе и не придумать
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