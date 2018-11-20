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Поломка експреса в Бориспіль:
пасажиру, який запізнився...

Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:12

Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.

  Евгений Н. написав:А что получили остальные XXX-пассажиров? Или он один ехал в экспрессе?

Читайте внимательно: Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда. И успели видать добежать до самолета. Но Даниэлю Бэккеру или неохота было выпрыгивать или не в состоянии...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:09

Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.

  sequence написав:"учитывая обстоятельства, на работе поняли" это какие такие "обстоятельства"? - военное положение, что-ли?

Та при чем тут военное положение. Рассказал, что он пытался воспользоваться транспортной системой Украины – все сразу поняли, что еще с недельку на работе можно не ждать.. гыперлуп зломався.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:59

"Потом машина с водителем, которую выделила УкрЗализниця, отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду вылета»."

А че так, Укрзализниця и на автомашине? А на собственном, только что запущенном экспрессе уже не рискнули? :mrgreen:

По моему, лучшей антирекламы своей работе и не придумать :roll:
EKO
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