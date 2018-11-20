Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився...

Додано: Пон 03 гру, 2018 23:59

"Потом машина с водителем, которую выделила УкрЗализниця, отвезла меня в аэропорт . Теперь я жду вылета»."

А че так, Укрзализниця и на автомашине? А на собственном, только что запущенном экспрессе уже не рискнули?По моему, лучшей антирекламы своей работе и не придумать